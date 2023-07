So schnell verlor die Bankkundin 50 000 Euro

Internetbetrug in Stuttgart

1 Jetzt einloggen? Hier lauert die Falle, denn es handelt sich gar nicht um die Webseite der BW-Bank. Foto: Screenshot/STZN

Der Betrug mit gefälschten Internetseiten und einem falschen Bankmitarbeiter weitet sich aus – im Falle einer Variante bei der BW-Bank haben sich weitere Opfer gemeldet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Eigentlich hat sie nur schnell das Bankkonto checken wollen. Eine 44-Jährige aus Zuffenhausen greift zum Smartphone, tippt in Google die ersten Buchstaben ein, klickt auf den ersten Treffer und landet auf der Seite der BW-Bank. Glaubt sie zumindest. Die Seite jedenfalls sieht genau so aus wie immer. Dann liest sie etwas von neuen Kontobedingungen und Registrierung, scheinbar ein Update. Sie tippt ihre Daten ein und erfährt, dass ein Bankberater sie anrufen wird. Auch das noch! Ausgerechnet spät am Freitagabend.