Internet: Verband beklagt: Viele Seniorenheime ohne Internet

Berlin - Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen beklagt, dass Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vielfach keinen Zugang zum Internet haben. "Wir verlangen schon seit 2017, dass in allen Heimen WLAN zur Verfügung gestellt werden sollte", sagte die Verbandsvorsitzende Regina Görner der Deutschen Presse-Agentur. "Zunehmend wird es peinlich, dass es immer noch nicht umgesetzt ist." Es gehe dabei oft um Menschen, die bettlägerig oder in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. "Sie haben ein Recht darauf, mit ihren Familien und Freunde in Kontakt zu bleiben", sagte Görner.