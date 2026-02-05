Internet und Mobilfunk weg: Schaltfehler löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus

In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg kommt das Stromnetz am Morgen für nicht einmal eine Sekunde aus dem Takt. Für die Menschen in der Stadt hat das aber dennoch große Folgen.
Stuttgart - Ein kurzer Spannungsabfall im Stromnetz hat in Stuttgart zu einem größeren Stromausfall geführt. Nach Angaben des Netzbetreibers Netze Stuttgart dauerte der Spannungsabfall im Hochspannungsbereich gerade einmal 0,06 Sekunden. Grund für den Vorfall sei ein Schaltfehler eines Mitarbeiters in einem Umspannwerk von Stuttgart Netze gewesen. Eine Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen.