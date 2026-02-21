Ein möglichst gutes Internet ist für viele Menschen im Digitalzeitalter enorm wichtig. Glasfaser bietet dafür die beste Technologie. Trotzdem belassen einige lieber alles beim Alten.
Heidelberg - Gut jeder Fünfte verzichtet einer Umfrage zufolge hierzulande auf Glasfaser-Internet - obwohl es besonders stabile und schnelle Verbindungen ermöglicht. Wie eine Online-Umfrage des Vergleichsportals Verivox ergab, nutzten 22 Prozent von denen, die Glasfaser im Haus hatten, den Anschluss nicht. Der Rest hatte keinen solchen Vertrag, weil Glasfaser bei ihnen bislang nicht im Haus war oder sie wussten es nicht. Die Frage beantwortet hatten rund 1.500 Menschen im Alter von 18 bis 79 Jahren - sie hatten bislang keinen Glasfaser-Tarif abgeschlossen.