Internet-Star in Waiblingen: Red-Bull-Star brettert mit Motorrad über Skateanlage: Die Videos gehen viral

Der Schorndorfer Motorrad-Akrobat Adrian Guggemos war für Red Bull in der Waiblinger Skate-Bowl unterwegs – die Videos begeistern zigtausende Zuschauer.
Gedacht ist die Skatebowl in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) normalerweise nur fürs nicht-motorisierte Freizeitvergnügen. Auf Rollbrettern und BMX-Rädern wagen sich Kinder und Jugendliche in die weitläufige Betonwanne zwischen dem Remsufer und dem Waiblinger Hallenbad. Die zur Remstal-Gartenschau 2019 in den Boden modellierte Anlage gilt als Anziehungspunkt für die Skateboard-Szene der halben Region.