Internet-Star: Albino-Büffel Donald Trump entgeht knapp der Schlachtung

2 In Bangladesch wird ein Albino-Büffel durch seine blonde Haartolle zum Internet-Star - und in letzter Minute gerettet. Foto: Nazrul Islam/dpa

Seine Frisur erinnert viele an den US-Präsidenten: In Bangladesch wird ein Albino-Büffel durch seine blonde Haartolle zum Internet-Star – und in letzter Minute gerettet.











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Dhaka - Seine hellblonde Haartolle rettete ihm das Leben: Ein Albino-Büffel mit dem Spitznamen "Donald Trump", dessen markante Frisur an jene des US-Präsidenten erinnert, ist in Bangladesch in letzter Minute dem Schlachter entkommen. Das über 700 Kilogramm schwere Tier war in den vergangenen Wochen zum Internet-Star geworden. Fotos und Videos gingen in den sozialen Netzwerken viral und lockten Scharen neugieriger Besucher auf eine Farm nahe der Hauptstadt Dhaka.