Internet-Riese: Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

Google will ChatGPT und Co mit seiner KI-Software Gemini übertreffen. Der Mutterkonzern Alphabet plant außergewöhnliche Investitionen, um die Infrastruktur dafür zu schaffen.
Mountain View - Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet ihre Milliarden-Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese Kapitalausgaben zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar (148 bis 156,6 Mrd Euro) in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz fließen. Im vergangenen Jahr investierte Alphabet gut 91 Milliarden Dollar.