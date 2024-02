Internet-Post zum Valentinstag: Öffentliche Liebesbotschaft von OB Frank Nopper an seine Frau

Zum Valentinstag teilt der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) eine private Erinnerung öffentlich: Auf Instagram und Facebook erklärt er in einer Liebesbotschaft an seine Frau Gudrun Nopper, auf was es ihm in einer Beziehung ankommt.

Bei Facebook staunt ein Kommentator über den „stechenden Womanizer-Blick“ von Frank Nopper. Zu dem Foto aus dem Jahr 2000 schreibt der heutige Oberbürgermeister in dem sehr persönlichen Post auf den Portalen der sozialen Medien: „Der heutige Valentinstag ist auch ein Tag des Dankes an meine Frau Gudrun: Gestern, heute, morgen - Liebe, Partnerschaft, Beständigkeit!“

Seit 1995 sind die beiden ein Paar

Die beiden haben sich 1995 beim CDU-Sommerfest im SSB-Waldheim in Degerloch kennnen gelernt. „Damals war ich in der CDU-Bezirksgruppe in Obertürkheim, er in Degerloch“, erinnert sich Gudrun Nopper, „seitdem sind wir ein Paar.“ Beständigkeit ist beim „Womaninzer“ also gegeben. Die beiden sind Eltern von zwei erwachsenen Söhnen.

Ob sie gewusst hat, dass ihr Mann seine Liebeserklärung an sie öffentlich macht? „Ich habe es geahnt“, antwortet sie. Schließlich gab es schon vor einem Jahr zum Valentinstag einen Post an sie. Wie immer ist Frank Nopper am Mittwoch in aller Frühe ins Rathaus gefahren und hat etliche Termine absolviert. Die Öffentlichkeit erlebt die beiden als sehr verbundenes Paar. Gudrun Nopper gibt bundesweit Knigge-Kurs und engagiert mit ihrem Verein Stille Not für Bedürftige, ist häufig bei Veranstaltungen in Stuttgart zu sehen, oft auch ohne ihren Mann, der ein hohes Arbeitspensum absolviert und manchmal sich später zu ihr gesellt.

In den sozialen Medien ist Frank Nopper sehr aktiv. Sein Team um Sprecher David Rau, so hört man, schlägt Themen und Fotos vor, der OB will meist selbst die Texte formulieren. Die Idee zum Valentinstag-Post habe Frank Nopper selbst gehabt und selbst geschrieben, heißt es im Rathaus. „Liebe, Partnerschaft, Beständigkeit“ gelten für ihn also „gestern, heute, morgen“ – bestimmt auch übermorgen. Am Valentinstag besuchen die beiden am Abend erst eine CDU-Veranstaltung zum Aschermittwoch, und danach gibt’s das Valentin-Dinner zu zweit daheim.