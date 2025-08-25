Internet in der Region Stuttgart: Nicht überall im Rems-Murr-Kreis läuft Glasfaser-Ausbau schnell und reibungslos

Die digitale Zukunft in der Region Stuttgart steht und fällt mit einem flächendeckenden Glasfasernetz. Mit dem Ausbau geht es gut voran – aber nicht überall in gleicher Weise.
Kein Unternehmen, keine Schule, kein Privathaushalt in der Region Stuttgart kommt heutzutage noch ohne das Internet aus. Damit die digitalen Informationen und Dateien aber auch schnell und unkompliziert transportiert werden können, braucht es Highspeed-Verbindungen. Lange Zeit war es ausgerechnet in der Wirtschaftsregion Stuttgart sehr schlecht darum bestellt. Doch das hat sich geändert. Und Fellbach wird nun wohl noch in diesem Jahr, von den Sonderfällen Kornwestheim und Ludwigsburg abgesehen, die erste größere Stadt im Ballungsraum am Neckar sein, die nahezu flächendeckend mit modernsten Glasfaserleitungen versorgt ist. „Wir sind insgesamt auf einem guten Weg“, sagt Hans-Jürgen Bahde, der Geschäftsführer der federführenden Gigabit Region Stuttgart GmbH und Breitbandbeauftragte der Region Stuttgart.