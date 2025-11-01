Internet aus dem Weltall: Satelliteninternet stößt auf großes Interesse in Deutschland

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland zeigt Interesse am Internet aus dem All. Warum dennoch nur wenige diesen Service nutzen und welche Rolle Anbieter aus den USA spielen.
Frankfurt/Main - Die Menschen in Deutschland können sich inzwischen gut vorstellen, über eine Satellitenverbindung zu surfen und online zu sein. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 70 Prozent der Befragten, sie seien offen, Internet aus dem All zu nutzen, wenn eine gute Verbindungsqualität gewährleistet sei. Die Umfrage erfolgte im Auftrag des Internetknoten-Betreibers DE-CIX.