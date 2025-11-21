Internes Papier: Mitarbeiter des Göppinger Landratsamts warnen vor Folgen der Streichliste

Der Landkreis Göppingen will Millionen im Etat 2026 einsparen, auch im sozialen Bereich. In einem internen Papier warnen Mitarbeiter der Fachämter vor den Konsequenzen.
Wenn in der kommenden Woche die Fachausschüsse des Kreistags zu ihren Sitzungen zusammentreten, geht es fast nur um ein Thema: den Haushaltsentwurf 2026. Der soll am 12. Dezember vom Kreistag beschlossen werden und sorgt für jede Menge Diskussionen im Landkreis. Vor der Kreistagssitzung Anfang November wurde gegen die Streichpläne der Kreisverwaltung demonstriert. Landrat Markus Möller legt seinen Fokus vor allem auf Kürzungen im Sozialbereich.