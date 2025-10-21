Interner Rechnungshof-Bericht: Prüfer stoßen auf Schlamperei in der Staatskanzlei

Ausgaben ohne Beleg, hohe Catering-Kosten, teure Rechtsgutachten: was der Rechnungshof in der Regierungszentrale monierte – und wen er besonders ins Visier nahm.
Bei den Hohenzollern-Kürassieren Sigmaringen ist Winfried Kretschmann seit langem Fördermitglied. Als er vor sieben Jahren 70 wurde, gratulierte auch eine Delegation des historischen Reitervereins. Mit Standarte und herausgeputzten Pferden zog sie vor sein Wohnhaus im heimischen Laiz. Doch den Mitgliedsbeitrag in unbekannter, aber sicher überschaubarer Höhe zahlte der Ministerpräsident nicht aus der eigenen Tasche; er floss aus dem Etat seiner Staatskanzlei.