Internationales Trickfilmfestival in Stuttgart

1 Gerüstaufbau am Schlossplatz in Stuttgart Foto:

Am Dienstag startet das Internationale Trickfilmfestival in Stuttgart. Für die Open-Air-Übertragungen am Schlossplatz werden derzeit die letzten Vorbereitungen getroffen.

Stuttgart - Damit Biene Maja, der Kleine Rabe Socke und all die anderen Fantasiegeschöpfe sicher im Herzen Stuttgarts landen können, sind am Montag Gerüstbauer ganz real ohne Tricks und doppeltem Boden hoch hinauf geklettert, um eine riesige Leinwand auf dem Schlossplatz zu errichten. Am Dienstag soll hier um 14 Uhr der erste Kurzfilm unter freiem Himmel vor der Jubiläumssäule laufen.

Über 100 000 Besucher werden erwartet

Bis zum 5. Mai wird Stuttgart zum Zentrum der Animationswelt. Da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Beim 26. Internationalen Trickfilmfestival sind über 200 Veranstaltungen geplant, 1000 Trickfilme aus vielen Ländern werden zu sehen sein. Die Veranstalter rechnen mit über 100 000 Besuchern. Bei freiem Eintritt versprechen sie täglich von 14 bis 22.30 Uhr „Leinwandspaß für die ganze Familie“ auf dem Schlossplatz. Laut Wetterbericht soll es am Mittwoch und Donnerstag schön werden. Sollte es danach regnen, dürfte es dafür umso voller in den Festivalkinos werden.