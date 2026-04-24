Internationales Missbrauchsnetzwerk: 46-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs per Livestream auf den Philippinen angeklagt

Der 46-Jährige soll von Baden-Württemberg aus per Chat schwere Missbrauchstaten an Kindern gesteuert haben. Die mutmaßlichen Mittäterinnen befanden sich auf den Philippinen.
Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern über einen Livestream hat die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe einen 46-Jährigen angeklagt. Der Mann aus dem Landkreis Heidenheim soll Mittäterinnen auf den Philippinen durch Geldzahlungen und entsprechende Anweisungen veranlasst haben, in sechs Fällen missbräuchliche sexuelle Handlungen an Mädchen zwischen vier und 13 Jahren vorzunehmen, wie das Cybercrime-Zentrum der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte.