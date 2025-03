1 Das Ensemble Los Temperamentos Foto:

Das Bremer Alte-Musik-Ensemble Los Temperamentos hat beim Bachfest mit seiner „Fiesta Peruana“ das Publikum im Theaterhaus begeistert.











Was ist Musik? Die verbreitete Annahme, sie sei eine universelle Sprache, lässt außer Acht, dass musikalische Ausdrucksweisen mindestens so vielfältig sind wie die natürlichen Sprachen. Ja, Musik funktioniert geradezu wie ein Schwamm, der ständig alle Stile, alle Klänge in sich aufsaugen kann.