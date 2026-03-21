Der Klimawandel setzt dem Forst zu. Für Experten ist klar: Dieses Ökosystem verändert sich. Warum der Wald der Zukunft anders aussehen und sogar anders riechen wird.
Berlin - Der Wald ist mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen: Er bindet Kohlenstoff, speichert Wasser, schützt Böden und bietet zahlreichen Tierarten einen Lebensraum. Doch der Wald steht vor gewaltigen Herausforderungen: Der Klimawandel mit zunehmenden Trockenphasen und Schädlinge verändern das Ökosystem. Zum Internationalen Tag des Waldes (21. März) ein Blick in die Zukunft.