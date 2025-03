Internationaler Rat in Leonberg: Im Einsatz für Integration und Teilhabe

1 Sandra Fink (rechts) und ihr Stellvertreter, Christos Charissis, wissen, wie es sich anfühlt, als Ausländer wahrgenommen zu werden. Foto: Simon Granville

Jeder fünfte Leonberger hat einen Migrationshintergrund. Der Internationale Rat setzt sich für diese Bürgerinnen und Bürger ein – und wünscht sich für die Tage der Internationalen Begegnung einen zukunftstauglicheren Namen.











Link kopiert



Leonberg ist bunt: Jeder Fünfte der 50 000 Einwohner zählenden Stadt hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Diese etwa 10 000 Menschen kommen aus über 100 verschiedenen Nationen. Sie leben und arbeiten hier, engagieren sich in Vereinen, die Kinder besuchen Schulen und Kindergarten. Und dennoch ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt oft schwierig. Der Internationale Rat hat es sich zur Aufgabe gesetzt, deren Interessen zu vertreten.