Internationaler Museumstag: Wie aus einem alten Fachwerkhaus in Waiblingen ein sozialer Treff werden soll

Was tun gegen Leerstand in Waiblingen? Eine Projektgruppe will ein Fachwerkhaus zum sozialen Treffpunkt umwandeln. Am Museumstag kann man sich vor Ort über die Pläne informieren.

Vor gut einem Jahr haben Ulrich und Daniela Kuppinger nach fast 40 Jahren ihr Raumausstattungsgeschäft mit eigenem Nähatelier in der Langen Straße 17 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geschlossen. Seither steht das denkmalgeschützte Haus leer, die Stadt hat ein weiteres Fachgeschäft verloren. Doch engagierte Bürgerinnen und Bürger arbeiten jetzt daran, den Ort neu zu beleben.

Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick in das stattliche Gebäude aus dem 17. Jahrhundert zu werfen. Zwischen 11 und 18 Uhr darf jeder die Räume besichtigen und sich über die Pläne der „Projektgruppe Bürgerhaus Waiblingen“ informieren. Sie will das Haus sanieren und zu einem innovativen Wohnort und sozialen Treffpunkt machen. In den oberen Geschossen könnten beispielsweise Auszubildende oder Menschen mit Handicap wohnen, im Erdgeschoss ein Café Platz finden.

Ob und wie sich die Pläne überhaupt realisieren lassen, soll eine Machbarkeitsstudie klären. Knapp 6000 Euro sind dafür in der ersten Phase fällig. Einen großen Teil der Summe habe man beisammen, aber noch nicht alles, sagt Susanne Jenisch. Die Vorsitzende des Heimatvereins Waiblingen hatte das Projekt „Bürgerhaus Waiblingen“ im vergangenen Jahr zusammen mit dem Stadtrat Wolfgang Wiedenhöfer (Grüne) angestoßen. Sie sieht es als ein Modellprojekt: „Es soll beweisen, dass man einen historischen Bau nachhaltig und sinnvoll sanieren kann.“

Das stattliche Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Gottfried Stoppel

Die Initiative müsse bald in die Pötte kommen, sagt Jenisch: „Im Verlauf dieses Jahres sollte klar sein, wo es lang geht.“ Dazu braucht es zunächst die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. „Sie ist die Voraussetzung für alles weitere“, sagt Wolfgang Wiedenhöfer. Das Interesse von sozialen Organisationen und Vereinen an einem Bürgerhaus sei groß: „Aber auch die haben wenig Geld.“ Am Besichtigungstag, 17. Mai, sind die Vertreter der Initiative Bürgerhaus vor Ort und stehen Rede und Antwort zum Projekt. Erste Pläne und Aufrisszeichnungen werden präsentiert, zudem ist eine Wanderausstellung der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA) zu sehen.

Kunstverkauf soll Bürgerhaus-Projekt in Waiblingen fördern

Die noch ausstehende Summe für die Machbarkeitsstudie soll durch den Verkauf von im Haus ausgestellten Kunstwerken zusammenkommen. Ursula und Michael Schäfer, die in der direkten Nachbarschaft eine Galerie betreiben und selbst malen, stiften dafür eigene Gemälde und haben weitere Kunstschaffende aufgerufen, Arbeiten zugunsten des Bürgerhaus-Projekts zur Verfügung zu stellen. Der Verkaufserlös der Bilder fließt ins Projekt. „Es ist in unserem Interesse, dass die Waiblinger Innenstadt attraktiv bleibt“, sagt Ursula Schäfer.

Auch für den Hauseigentümer Ulrich Kuppinger ist das Projekt eine tolle Idee. Solche alternativen Nutzungen seien angesichts des Ladensterbens dringend nötig. Er erzählt von einem Ausflug nach Bad Wimpfen: „Eine wunderschöne Altstadt, aber es stehen viele Häuser leer. Es ist wichtig, so etwas zu verhindern.“ Das Bürgerhaus, sagt er, „wäre mit Sicherheit das beste Projekt“. Inzwischen habe er den Kontakt zur Kreissparkasse Waiblingen, über die der Verkauf des Hauses erst laufen sollte, abgebrochen. Für das Haus habe es zwar Interessenten gegeben: „Aber der Richtige ist nicht dabei gewesen. Wir fänden es am Schönsten, das Haus an die Gruppe zu verkaufen.“ Die Kosten für das Aufmaß der Räume, fast 10.000 Euro, trägt der Hausbesitzer selbst.

Ulrich Kuppingers Herz schlägt für das alte Fachwerkhaus

Keine Frage: das Herz hängt am alten Fachwerkhaus, in dem sich Ulrich Kuppingers Vater, ein Polster- und Tapeziermeister, einst selbstständig machte und mit seiner Familie einzog. Nach und nach wurde alles gründlich saniert, das Fachwerk freigelegt, Zwischendecken entfernt und das Erdgeschoss zu einem ansprechenden, hellen Laden umgestaltet, der in Zukunft als offener Begegnungsort genutzt werden könnte.

Momentan müsse geklärt werden, welche Nutzungen aus baulicher und denkmalschutzrechtlicher Perspektive überhaupt möglich seien, sagt Wolfgang Wiedenhöfer. Außerdem braucht es eine seriöse Kostenschätzung, sodass der konkrete Kapitalbedarf ermittelt werden kann. Derzeit rechnet die Projektgruppe mit Gesamtkosten von bis zu 3,5 Millionen Euro.

Sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt, wird dann entschieden, welche Gesellschaftsform gewählt wird. Denkbar sei da einiges, sagen Jenisch und Wiedenhöfer – von einer Genossenschaft über eine Bürger-AG oder einen Trägerverein bis hin zur GmbH.