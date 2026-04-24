Internationaler Museumstag: Wie aus einem alten Fachwerkhaus in Waiblingen ein sozialer Treff werden soll

Was tun gegen Leerstand in Waiblingen? Eine Projektgruppe will ein Fachwerkhaus zum sozialen Treffpunkt umwandeln. Am Museumstag kann man sich vor Ort über die Pläne informieren.
Vor gut einem Jahr haben Ulrich und Daniela Kuppinger nach fast 40 Jahren ihr Raumausstattungsgeschäft mit eigenem Nähatelier in der Langen Straße 17 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geschlossen. Seither steht das denkmalgeschützte Haus leer, die Stadt hat ein weiteres Fachgeschäft verloren. Doch engagierte Bürgerinnen und Bürger arbeiten jetzt daran, den Ort neu zu beleben.