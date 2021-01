1 Linda Zervakis hat ihren Sinn für Humor unter Beweis gestellt Foto: NDR/Thorsten Jander

In Jogginghose durch die seriöse Nachrichtensendung "Tagesschau" führen? Linda Zervakis hat sich das am Internationalen Jogginghosentag getraut.

Ob in Comedy-Filmen oder in Sitcoms: Ein typischer Running Gag ist, dass Nachrichtensprecher/innen nur bis zum Bauch adrett gekleidet sind und es unter ihrem Tisch deutlich legerer zugeht. Zumindest am Internationalen Jogginghosentag am 21. Januar hat "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis (45, "Etsikietsi - Auf der Suche nach meinen Wurzeln") dieses Gerücht auf charmant-coole Weise bestätigt und in blauer Trainingshose durch die aktuelle Ausgabe der Nachrichtensendung geführt. Den Beweis lieferte sie in einem kurzen Clip, den sie auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte.

Kurz nach ihrer Abmoderation wird in dem Video die Kameraperspektive gewechselt, Zervakis schreitet daraufhin lässig und mit einer Hand in der Hosentasche von ihrem Rednerpult weg. "Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let's fetz", schrieb sie zu der Aktion. Leider ist der 21. Januar nicht auch noch Tag der Komplementärfarben - dann wäre ihr Ensemble aus gelbem Blazer und blauem Jogger noch epischer dahergekommen.