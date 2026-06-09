Zwei Jahre schwelt die Affäre um Missbrauchsvorwürfe. Sie belastet den Internationalen Strafgerichtshof und beschädigt seinen Ruf. Dabei steht er bereits unter großem Druck.
Nach der Suspendierung von Chefankläger Karim Khan drängt der Internationale Strafgerichtshof auf eine schnelle Entscheidung. Das Präsidium des Gerichtshofes forderte die Vertragsstaaten in einer Erklärung in Den Haag auf, „diesen Prozess mit höchster Priorität zum Abschluss zu bringen“. Auch die Anklagebehörde hofft auf eine schnelle Klärung der Affäre.