Internationaler Frauentag: Tausende gehen für Frauenrechte und Gleichstellung in Stuttgart auf die Straße

Tausende Menschen füllten am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz, um am Internationalen Frauentag ein klares Zeichen für Gleichstellung und Frauenrechte zu setzen.

Ein Meer aus Transparenten und Stimmen hat am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz erfüllt. Tausende Menschen kamen anlässlich des Internationalen Frauentags – vielerorts auch als feministischer Kampftag bekannt – zusammen, um ein Zeichen für Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und eine solidarische Gesellschaft zu setzen.

Organisiert wurde die Demonstration vom „Aktionsbündnis 8. März“, das sich seit 2019 für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen einsetzt. Neben dem Aktionsbündnis riefen auch zahlreiche Initiativen, Vereine, Bündnisse und Gewerkschaften wie Verdi oder NGG zur Demo auf.

Kritik am Sozialabbau

Im Fokus der diesjährigen Proteste stand laut des Protestaufrufs des Bündnisses unter anderem die Sorge um eine massive Angriffswelle auf feministische Errungenschaften. Die Demonstrierenden kritisieren, dass sich der Sozialabbau vor allem negativ auf die Arbeitsbedingungen von Berufen auswirkt, die von Flinta-Personen ausgeübt werden. Unter Flinta versteht man Frauen, Lesben, Inter-Personen, Non-Binary-Personen, Trans-Personen und Agender-Personen. Diese müssten damit noch mehr unbezahlte Care-Arbeit übernehmen, was wiederum viele in die Armut dränge.

Auch einige Gewerkschaften riefen zur Demo am Sonntag auf. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Bundesweiter Frauenstreik am Montag

Gleichzeitig prangern sie eine zunehmend autoritäre, rassistische und queer- sowie frauenfeindliche Politik an, die die körperliche Selbstbestimmung bedrohe und Gruppen spalte. Auch gegen die Militarisierung als Vorbereitung künftiger Konflikte sprechen sie sich aus. Stattdessen fordern die Teilnehmenden internationale Solidarität und eine Abkehr von Kriegstreiberei. Ihr Credo: „Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der alle Geschlechter gleichberechtigt leben. Für ein System in dessen Zentrum die kollektive Fürsorge steht“, schreibt das Bündnis auf seiner Webseite.

Zusätzlich zur Demonstration findet an diesem Montag auch ein bundesweiter Frauenstreik statt.