Internationaler Frauentag: Tausende gehen für Frauenrechte und Gleichstellung in Stuttgart auf die Straße

Tausende Menschen füllten am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz, um am Internationalen Frauentag ein klares Zeichen für Gleichstellung und Frauenrechte zu setzen.
Ein Meer aus Transparenten und Stimmen hat am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz erfüllt. Tausende Menschen kamen anlässlich des Internationalen Frauentags – vielerorts auch als feministischer Kampftag bekannt – zusammen, um ein Zeichen für Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und eine solidarische Gesellschaft zu setzen.