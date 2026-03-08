Kurz nach den Vereinten Nationen wurde vor 80 Jahren auch die UN-Frauenrechtskommission gegründet. Die Gleichstellung kam voran, doch nun bläst global scharfer Gegenwind. Auch in Deutschland?
New York - Judith Rahner erinnert sich noch gut an eine UN-Frauenkonferenz im Oktober in New York. 99 Reden von Politikerinnen, Expertinnen, Aktivistinnen, jede drei Minuten, erzählt die Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats. Und jede dritte oder vierte sprach von: Rückschritten. Hier fehlt das Geld für Bildung, dort wird das Recht am eigenen Körper infrage gestellt. Mal bestimmen religiöse Fanatiker, was angeblich das Beste ist für Frauen. Mal rufen Populisten den antifeministischen Kulturkampf aus. Dreht sich die Welt für Frauen gerade rückwärts?