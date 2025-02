Internationaler Eisbären-Tag: Wie junge Eisbären ihre Geburtshöhlen verlassen

Flughafen München Viele Flugausfälle durch Airport-Streik

Am Flughafen München fallen am Donnerstag wegen eines zweitägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ein Großteil der geplanten Flüge aus. Auch am Freitag zu Beginn der Faschingsferien geht kaum etwas. Trifft es Stuttgart als nächstes?