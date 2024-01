Internationaler Ausnahmepianist Tian Jiang: Aus dem roten China über New York nach Gerlingen

1 Ein Leben für die Musik: Tian Jiang am Flügel im heimischen Wohnzimmer in Gerlingen. Foto: Simon Granville

Der chinesisch-amerikanische Ausnahmepianist Tian Jiang hat nach einer beeindruckenden Karriere in den USA seine Liebe und seinen Heimathafen in Gerlingen gefunden. Doch in der Welt unterwegs ist er immer noch.











Es ist wohl eine Fügung des Schicksals, dass ausgerechnet eine linientreue chinesische KP-Funktionärin Tian Jiang den Weg in den Westen geöffnet hat. Ein Weg, der den Ausnahmepianisten von Shanghai über San Francisco und New York nach Gerlingen führt. Dort lebt er jetzt mit seiner Familie. Am Sonntag spielt er um 19 Uhr in der Stadthalle Leonberg.