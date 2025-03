1 In Berlin protestierten einige Menschen gegen Tesla und Musk. Foto: AFP/RALF HIRSCHBERGER

Es sollte ein globaler Aktionstag gegen Tesla werden, vor allem wegen dessen Gründer Elon Musk. Die Beteiligung in Berlin hielt sich aber in Grenzen.











An mehreren Stellen in Berlin und Brandenburg haben Demonstranten gegen den US-Autokonzern Tesla von Multimilliardär Elon Musk protestiert. Zum internationalen Aktionstag gegen Tesla stand eine Gruppe von etwa zehn Menschen vor einem Tesla Store in Berlin-Reinickendorf und zeigte ein Transparent mit der Aufschrift: „Tesla den Hahn zudrehen.“