1 Bei Mulhouse stampft die Armee wegen der Epidemie ein Notkrankenhaus aus der Erde. Zunächst finden Patienten auch in Deutschland Hilfe. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Baden-Württemberg nimmt schwerkranke Coronapatienten auf. Andere im In- und Ausland folgen nach. Und auch im Land bieten immer mehr Unterstützung an – Ludwigsburg zum Beispiel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Emmanuel Macron höchstpersönlich hat bereits Danke gesagt. „Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn. Europäische Solidarität rettet Leben“, twitterte der französische Präsident am Montagmorgen. Zu dem Zeitpunkt wurden bereits fünf seiner schwer an Corona erkrankten Staatsbürger aus dem Elsass auf den Intensivstationen in baden-württembergischen Krankenhäusern versorg. Und es werden noch mehr werden. Das Klinikum Stuttgart will Franzosen etwa aus der Partnerstadt Straßburg behandeln. Auch die RKH Kliniken Ludwigsburg haben versprochen, sechs bis acht Corona-Patienten aufzunehmen.