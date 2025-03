Internationale Wochen gegen Rassismus: Dieses starken Zeichen setzt Filderstadt gegen Ausgrenzung

Unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ finden vom 17. bis zum 30. März die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub betont, wie wichtig es sei, dass sich auch die Stadt an den Aktionswochen beteilige: „Wir wertschätzen die Menschenwürde als hohes Gut unseres Grundgesetzes und halten sie hoch. Da ist für Rassismus und Ausgrenzung kein Platz.“ Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern lädt er zusammen mit dem Amt für Integration, Migration und Soziales zu Veranstaltungen im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen ein.

Das Programm ziele darauf ab, die Bürgerinnen und Bürger in den Fokus zu rücken. Austausch, aufeinander zugehen und der Blick auf die Gemeinschaft seien gerade wichtiger denn je, um wieder näher zusammenzurücken und Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu übernehmen, so die Einschätzung von Magdalena Kraft vom Amt für Integration, Migration und Soziales in Filderstadt.

Ausstellungen, Lesenachmittage und kreatives Austoben

Den Beginn der Veranstaltungsreihe machen die Ausstellungen „Was ihr nicht seht“ und „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“, die beide am Sonntag, 16. März, um 18 Uhr in der Artothek in Sielmingen eröffnet werden. Am selben Tag können sich Kreative von 10 bis 13 Uhr in einem digitalen Zeichenworkshop zu Identität und Selbst-Empowerment austauschen.

Am Montag, 17. März, findet erneut das Format „Girls Walking and Talking“ statt. Der Frauenspaziergang startet um 9.30 Uhr, Treffpunkt ist das Stadtarchiv in Sielmingen. In der Stadtbibliothek Filderstadt gibt es am Dienstag, 18. März, in Form eines Filmabends eine Reise durch Geschichten, die bewegen, inspirieren und zum Nachdenken anregen. Nähere Infos gibt es bald auf der städtischen Homepage. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Am Samstag, 22. März, sind die Kleinen an der Reihe: Bei der Vorleseveranstaltung „Reise in die Welt der Bilderbuchgeschichten“ in der Stadtbibliothek Filderstadt können Kinder von 10.30 bis 12 Uhr Geschichten lauschen und Neues lernen.

Ebenfalls in der Bibliothek lädt eine Medienausstellung mit Büchern, CDs und DVDs zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus zum Stöbern und Informieren ein. Die Ausstellung ist den gesamten Aktionszeitraum über zu den üblichen Öffnungszeiten der Bücherei geöffnet. Die Veranstaltung „Spaß in der Bibliothek“ findet am Dienstag, 18. März, sowie am 25. März von 15 bis 16 Uhr Uhr statt.

Austausch im Interkulturellen Museumscafé

Kreativ austoben können sich die Kleinen am Mittwoch, 19. März, sowie 26. März von 15 bis 17 Uhr im Schatztruhe Verein Fildern in Bernhausen. Groß und Klein kommen am Donnerstag, 20. März, und am 27. März in der „Bewegten Eltern-Kind-Zeit“ auf ihre Kosten. Das Event findet in der Wielandstraße 8 in Sielmingen von 15 bis 17 Uhr statt. Außerdem wird am 20. März ein Inklusiver Info-Abend gegen Diskriminierung und Rassismus um 18 Uhr im Saal des Hauses am Bombach angeboten. Am selben Tag wird in der St. Stephanus Kirche in Bernhausen ab 19.30 Uhr der Frage nachgegangen, ob Musik die Welt verändern kann. Die Pumpe an der Plattenhardter Straße lädt am Freitag, 28. März, zu „KjGetanzt – Bestes aus aller Welt“ ein. Start ist um 17.30 Uhr – voraussichtliches Ende gegen 19 Uhr. Möglichkeit für Austausch und geselliges Zusammensein besteht am Sonntag, 23. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr im Interkulturellen Museumscafé im FilderStadtMuseum in Bonlanden. Auf der städtischen Homepage www.filderstadt.de sind weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zu den Veranstaltungen zu finden. In Leinfelden-Echterdingen finden die interkulturellen Wochen im jährlichen Wechsel mit den Internationalen Wochen gegen Rassismus statt – ab dem 21. September feiert die Stadt in diesem Jahr das Jubiläum der Interkulturellen Woche.