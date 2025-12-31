Internationale Traditionen: Soba-Nudeln, Sauna und Spanferkel – Stuttgarter Sportler über Silvester-Bräuche

Silvester – damit sind rund um den Globus ganz unterschiedliche Traditionen verbunden. Sportlerinnen und Sportler aus Stuttgart erzählen von den Ländern, in denen sie geboren sind.
Die Stuttgarter Sportszene ist eine vielseitige. Das gilt nicht nur für die Disziplinen, die vom Fußball über das Eishockey bis hin zu hochklassigem Tischtennis und Wasserball reichen. Auch bei den Ländern der Athletinnen und Athleten ist die Diversität groß. Ob Argentinien, Japan oder Kanada – in den Stuttgarter Vereinen finden sich die unterschiedlichsten Nationalitäten.