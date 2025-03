Internationale Tourismus-Börse: Die Reiselust bleibt ungebrochen

1 Die Türkei liegt unter deutschen Urlaubern als Reiseziel auf Platz eins. Foto: dpa/Michael Kappeler

Viele Bundesbürger lassen sich die Urlaubslust nicht verderben. Die führende Fachmesse ITB Berlin soll die Geschäfte weiter ankurbeln.











Link kopiert



Von Krisen, Konjunkturflauten und drohenden Jobverlusten lassen sich die meisten Deutsche den Urlaub offenkundig nicht vermiesen. Die Reiseveranstalter erwarten ein weiteres Rekordjahr. Für die kommende Sommersaison (Mai bis Oktober) liegt das Umsatzplus bei 12 Prozent, bis Ende Januar haben zudem bereits sechs Prozent mehr Gäste eine organisierte Reise gebucht. Urlaub sei scheinbar das Letzte, auf was man verzichten wolle, gespart werde in den sehr herausfordernden Zeiten lieber bei anderen Ausgaben, sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, vor Beginn der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin.