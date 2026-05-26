Erinnerungen an das Höhlendrama in Thailand 2018 werden wach: Seit Tagen sitzen sieben Menschen in Laos in einer Höhle fest. Internationale Experten kämpfen gegen Regen und enge Zugänge.
Vientiane/Bangkok - Sie suchten nach Gold – jetzt kämpfen Rettungskräfte um ihr Leben: Sieben Dorfbewohner sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle im Norden von Laos fest. Spezialteams aus dem Nachbarland Thailand unterstützen inzwischen die schwierige Rettungsmission, die von Wassermassen, engen Gängen und Sauerstoffmangel herausgefordert wird.