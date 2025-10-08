Internationale Kokain-Bande: Spanien gelingt Schlag gegen Kokain-Schmuggler

Unsichtbare Drahtzieher, Scheinfirmen und geheime Chats: Der Polizei gelingt ein Coup gegen einen international vernetzten Kokain-Ring mit Verbindungen bis nach Dubai.
Madrid - Der spanischen Polizei ist nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit kolumbianischen Stellen ein Schlag gegen eine der wichtigsten internationalen Drogenbanden gelungen. Bei sieben Hausdurchsuchungen seien zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt und fünf Personen festgenommen worden, drei in Spanien und zwei in Kolumbien, teilte die Polizei mit. Wo die Hausdurchsuchungen stattfanden und wo das Kokain beschlagnahmt wurde, teilte die Polizei nicht mit.