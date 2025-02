Internationale Filmfestspiele: Juliette Binoche leitet Jury beim Cannes-Filmfestival

"Dinge in der Entwicklung" Netflix hält an Prinz Harry und Herzogin Meghan fest

Beim "2025 Next on Netflix"-Vorschau-Event in Los Angeles wurden keine Projekte von Harry und Meghan erwähnt. Doch gegenüber "Daily Mail" soll die Managerin Bela Bajaria nun betont haben, dass man weitere Formate mit ihnen plane.