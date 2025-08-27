Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig beginnen und das erste Mal ist auch Julia Roberts dabei. Die Schauspielerin zeigt sich bei ihrer Ankunft in einem lässigen Outfit.
Julia Roberts (57) ist in Italien gelandet, um die 82. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Venedig zu feiern. Die Schauspielerin kam am Mittwochmorgen in der Lagunenstadt an, wie Bilder zeigen. Der Hollywoodstar trägt dunkle, elegante Shorts, blaue Sneakers sowie eine weiß-schwarze Strickjacke über einem schwarzen Shirt.