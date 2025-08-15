Internationale Fahndung: Verdächtiger war mit Mädchen zu Fuß unterwegs

Im Europa-Park-Bad Rulantica verschwindet ein Kind, wird mutmaßlich missbraucht und später aufgegriffen. Zuvor war der flüchtige Verdächtige wohl kilometerlang mit dem Kind zu Fuß unterwegs.
Rust - Der Mann, der eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks Rust gelockt und dann einige Kilometer weiter in einem Wald missbraucht haben soll, war nach bisherigen Erkenntnissen zu Fuß mit dem Kind unterwegs. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass der 31 Jahre alte rumänische Verdächtige den Weg in den Wald mit der Sechsjährigen in einem Fahrzeug zurückgelegt habe, sagte ein Polizeisprecher. Es würden dringend Zeugen gesucht, die das Mädchen und den mutmaßlichen Täter am vergangenen Samstag während dieses kilometerlangen Fußmarsches gesehen haben.