1 IBA-Intendant Andreas Hofer erläutert Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Projekte. Im Hintergrund: Staatssekretär Arne Braun (links) und der IBA-Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Bopp. Foto: jse

Die Internationale Bauausstellung 2027 beschert der Region Stuttgart zukunftsweisende Projekte. Nur mit dem Zukunftsprojekt Stuttgart 21 gibt es keine Berührungspunkte. Warum eigentlich nicht? Der Ministerpräsident ist verwundert.











Winfried Kretschmann sitzt auf einem der kirchentagsähnlichen Papphocker, die sich in der Ausstellung der Internationalen Bauausstellung (IBA) im Erdgeschoss des LBBW-Gebäudes in der Königstraße 1 befinden. Soeben hat er einen Parforceritt des IBA-Intendanten und Geschäftsführers Andreas Hofer durch die IBA-Projekte und die Standorte in der Region, an denen sie realisiert werden, erlebt. Es ging um die Zukunft, um neuartige Baustoffe und um wegweisende Vorhaben in Fellbach, Backnang, Wendlingen oder Sindelfingen. Stuttgart, die Landeshauptstadt, tauchte nur am Rande auf – zur Verwunderung von Winfried Kretschmann „Darf ich mal eine Frage stellen?“, sagt er schließlich. „Warum macht die IBA nix zu Stuttgart 21?“