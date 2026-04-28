Energie: Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus

Die massiven Einnahmen aus dem Ölexport verhalfen den Emiraten über Jahrzehnte zu Macht und Wohlstand. Jetzt kündigen sie den Austritt aus der wichtigsten Öl-Organisation Opec an.
Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem Bündnis Opec+ aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die andauernden "Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus", heißt es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM.