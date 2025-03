International: US-Vizepräsident Vance will mit Ehefrau nach Grönland reisen

1 Die Vances wollen in den kommenden Tagen nach Grönland reisen - auch wenn sie dort nicht willkommen sind. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die Vances wollen in den nächsten Tagen zusammen nach Grönland fliegen -uneingeladen. Donald Trumps Vizepräsident erklärt, er wolle dort nach dem Rechten sehen.











Washington - US-Vizepräsident J.D. Vance will seine Ehefrau Usha bei einem umstrittenen Besuch in Grönland begleiten. "Die Aufregung um unseren Besuch in Grönland an diesem Freitag war so groß - deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass sie den ganzen Spaß allein hat", kündigte Präsident Donald Trumps Stellvertreter in einem Video auf der Plattform X an. Er werde gemeinsam mit seiner Frau reisen.