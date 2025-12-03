Spotify hat seinen Jahresrückblick Wrapped veröffentlicht. In Deutschland führt Taylor Swift das Ranking als meistgehörte Künstlerin des Streamingdienstes an. International muss sie sich Bad Bunny geschlagen geben.
Die Zeit der Rückblicke auf die vergangenen Monate ist wieder gekommen - und auch Spotify mischt 2025 erneut mit. Der Musikstreamingdienst hat unter dem bekannten Motto Spotify Wrapped seine Top-Listen für das noch laufende Jahr veröffentlicht. In Deutschland führt kein Weg an Megastar Taylor Swift (35) vorbei, international muss die Sängerin sich aber einem anderen Künstler geschlagen geben.