Spotify hat seinen Jahresrückblick Wrapped veröffentlicht. In Deutschland führt Taylor Swift das Ranking als meistgehörte Künstlerin des Streamingdienstes an. International muss sie sich Bad Bunny geschlagen geben.

Die Zeit der Rückblicke auf die vergangenen Monate ist wieder gekommen - und auch Spotify mischt 2025 erneut mit. Der Musikstreamingdienst hat unter dem bekannten Motto Spotify Wrapped seine Top-Listen für das noch laufende Jahr veröffentlicht. In Deutschland führt kein Weg an Megastar Taylor Swift (35) vorbei, international muss die Sängerin sich aber einem anderen Künstler geschlagen geben.

Taylor Swift siegt vor Pashanim Swift führt die Top-Ten-Liste der unter deutschen Hörerinnen und Hörern beliebtesten Artists vor Rapper Pashanim an. Platz drei geht an die Band Linkin Park, die Ränge vier bis sechs an die deutschen Rapper Jazeek, Bonez MC und Luciano. Der kanadische Sänger The Weeknd landet auf der Sieben, bevor auf Platz acht bis zehn erneut mit Aymen, RAF Camora und reezy Rapper und Produzenten aus dem Hip-Hop folgen.

Auch bei den in Deutschland beliebtesten Alben und Liedern sind viele deutschsprachige Artists vertreten. "Tau mich auf" von Zartmann ist der Top-Song des Jahres vor Alex Warrens "Ordinary" auf der Zwei und Oimaras "Wackelkontakt" auf Rang drei. Bei den Alben führt Jazeek mit "Most Valuable Playa", Silber geht an den Soundtrack des Netflix-Films "Kpop Demon Hunters" und die Drei an Aymens nach ihm selbst betitelten Album.

Die internationalen Listen

Im globalen Vergleich setzen sich vor allem Acts aus Nordamerika durch, der Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico sticht bei den internationalen Top-Artists aber alle anderen aus und verweist selbst Swift auf Rang zwei. Ihnen folgen The Weeknd, Drake und Billie Eilish auf den Plätzen drei bis fünf. Die Sechs geht an Kendrick Lamar, die Sieben an Bruno Mars und Rang acht an Ariana Grande. Die Plätze neun und zehn sichern sich der indische Musiker Arijit Singh und die Band Fuerza Regida.

Bei den Songs in der internationalen Liste kann sich Bruno Mars gleich zwei Medaillen sichern. Der US-Sänger schnappt sich zusammen mit Lady Gaga und "Die With A Smile" Gold, sowie gemeinsam mit Rosé und "Apt." Bronze. Silber geht an Billie Eilish mit "Birds of a Feather". Beim angesagtesten Album liegt erneut Bad Bunny mit "Debí Tirar Más Fotos" ganz vorne, der "Kpop Demon Hunters"-Soundtrack liegt auch hier auf der Zwei und Eilish vervollständigt das Treppchen mit "Hit Me Hard and Soft".

Wer reinhören möchte, findet bei dem Streamingdienst unter anderem eigens erstellte Playlists mit den Top-Songs und Top-Artists in Deutschland.