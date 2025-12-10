International: EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz

1 Die EU hat sich auf ein neues Klimaziel geeinigt. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Brüssel - Die EU will im Kampf gegen den Klimawandel die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Eine in Brüssel erzielte Einigung von Mitgliedstaaten und Europaparlament sieht zugleich vor, eine umstrittene Maßnahme für mehr Klimaschutz um ein Jahr zu verschieben, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr.