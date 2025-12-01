Derzeit ist das Animationsabenteuer "Zoomania 2" der mit Abstand erfolgreichste Film an den deutschen Kinokassen. International hat der Film bereits mehrere Rekorde aufgestellt.

Fast zehn Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils erobert "Zoomania 2" die deutschen Kinocharts. Am Wochenende hat der Animationsspaß laut des Branchenmagazins "Blickpunkt:Film" mit deutlichem Abstand für die meisten Ticketverkäufe gesorgt. Aber auch international ist "Zoomania 2", im englischsprachigen Original "Zootopia 2", äußerst erfolgreich - besonders in China.

Am Wochenende wurden demzufolge 635.000 Tickets an deutsche Kinofans ausgegeben, die sich "Zoomania 2" ansehen wollten. Dies hat demnach rund 6,7 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Film lege damit auch das bislang viertbeste Startwochenende des Jahres nach "Ein Minecraft Film", "Das Kanu des Manitu" sowie "Lilo & Stitch" hin. Gleichzeitig ist "Zoomania 2" damit schon in der Liste der erfolgreichsten Filme des laufenden Kinojahres auf Rang 22 zu finden. Für "Wicked: Teil 2" wurden demnach rund 120.000 Tickets verkauft, für "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" noch etwa 50.000 Karten.

"Zoomania 2": Neue Rekorde aufgestellt

An den internationalen Kassen läuft es für "Zoomania 2" unterdessen ebenfalls ganz hervorragend. Zum globalen Start soll der Animationsfilm laut des US-Branchenblatts "Variety" gut 556 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Damit ist es dem Bericht zufolge der viertbeste weltweite Start überhaupt - nach "Avengers: Endgame", "Avengers: Infinity War" und "Spider-Man: No Way Home".

Demnach entfallen rund 156 Millionen US-Dollar auf den Markt in Nordamerika, die anderen 400 Millionen stammen aus dem Rest der Welt. Damit hat "Zoomania 2" mehrere Rekorde gebrochen. Es soll der bislang erfolgreichste internationale Start eines Films in diesem Jahr sein, sowie der beste globale Start eines Animationsfilms, den es bisher gegeben hat.

In China kamen seit letztem Mittwoch 272 Millionen US-Dollar zusammen, wodurch "Zoomania 2" den dort bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hingelegt hat. Gleichzeitig ist es der zweitbeste Start eines ausländischen Films nach "Avengers: Endgame". Zudem gelingt dem Film dort der sechsbeste Start überhaupt - inklusive chinesischer Filme. Nach fünf Tagen hat "Zoomania 2" in China bereits einen höheren Betrag eingespielt als der erste Teil während seiner gesamten Laufzeit (236 Millionen US-Dollar).