Derzeit ist das Animationsabenteuer "Zoomania 2" der mit Abstand erfolgreichste Film an den deutschen Kinokassen. International hat der Film bereits mehrere Rekorde aufgestellt.
Fast zehn Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils erobert "Zoomania 2" die deutschen Kinocharts. Am Wochenende hat der Animationsspaß laut des Branchenmagazins "Blickpunkt:Film" mit deutlichem Abstand für die meisten Ticketverkäufe gesorgt. Aber auch international ist "Zoomania 2", im englischsprachigen Original "Zootopia 2", äußerst erfolgreich - besonders in China.