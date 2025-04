Internat in St. Blasien: Das Geheimnis der Schule zwischen Schwarzwaldgipfeln

1 Das Kloster St. Blasien war eine Benediktinerabtei. Seit 1946 beherbergen die Gebäude das Kolleg. Foto: imago//Volker Hohlfeld

Der Leiter ein zum Jesuiten konvertierter Investmentbanker, unter den Schülern der Sohn eines Regimekritikers: Das Kolleg in St. Blasien im Schwarzwald ist eine ungewöhnliche Schule mit Sechs-Tage-Woche.











Als Alexei Nawalny zum Stift greift, befindet er sich schon in dem sibirischen Straflager, in dem er kurz darauf, im Februar 2024, zu Tode kommt. Er entschuldigt sich für seine „armselige Handschrift“ an diesem „untertechnisierten Platz“. Doch der Brief an das Kolleg in St. Blasien ist ihm ein Anliegen. In Ibach , wenige Kilometer entfernt, hatte sich der russische Regimekritiker im Herbst 2020 von den Folgen eines Giftanschlags erholt, bevor er nach Russland zurückkehrte.