Im Schlemmerexpress nach Welzheim – das klingt nach einem entspannten Abend. Doch alles läuft anders als geplant, und so muss Rose Räcks, alias Gesa Schulze-Kahleyß, auf der Fahrt einen Mord aufklären. Die übrigen Fahrgäste im Dampfzug ermitteln fleißig mit – und vertilgen nebenbei ein Vier-Gänge-Menü. Zu jedem Gang gibt es einen Halt auf den Viadukten oder anderen schönen Punkten der Strecke der Waldbahn.

Die fahrende Theatervorstellung findet am Samstag, 24. Juni, im Zuge der Interkommunalen Theatertage statt, welche Welzheim und Alfdorf unter der Regie des Musiktheaters Zumhof, des Kulturforums Rudersberg und der Kultursäule Welzheim mithilfe professioneller Theaterensembles veranstalten. Und während für die Fahrt im Schlemmerexpress naturgemäß etwas mehr zu berappen ist – 89 Euro – finden sich auch kostenfreie Angebote im Programm.

Figurentheater und eine Reise ins Mittelalter

Ihre Eröffnung feiern die Theatertage am 16. Juni ab 19 Uhr im Rudersberger Rathaus. Zu Gast ist der Figurenspieler Raphael Mürle aus Pforzheim mit dem Stück „Nix Perfekt“, das sich mit dem Phänomen des „Makels“ auseinandersetzt und einen ironischen Blick auf den Optimierungswahn wirft. Umrahmt wird die Eröffnungsveranstaltung mit Musik von Noel Lehar (Querflöte) und Raphael Unger (Fagott) sowie der Ausstellung „Theater im Bild“ von Renate Busse, Kurt Spöri und Angelika Mager. Der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, 20. Juni, geht es mal eben ins tiefste Mittelalter: Das für Kinder gedachte Stück „Die Burg“ spielt im Jahr 1235 und erzählt die Geschichte des reichen Lehnsherrn Gerowin, dessen Dorf wieder und wieder überfallen und zerstört wird. So kommt ihm die Idee, eine Burg als sicheren Zufluchtsort zu bauen. Ob und wie es gelingt, erfahren Zuschauer von 10.30 Uhr an in der Rudersberger Gemeindehalle. Der Eintritt ist frei, die Kindervorstellung ist nur nach Reservierung durch Kindergärten und Schulklassen buchbar.

Tango, Tapas, Tempranillo

Ebenfalls für Kindergärten und Schulklassen gedacht sind zwei Vorstellungen des Figurentheaterstücks „Die Sachenfinderin“ am Donnerstag, 22. Juni, 11 Uhr, in der Alten Halle in Alfdorf und am Freitag, 23. Juni, um 9.45 oder 11.15 Uhr im Rudersberger Rathaus. Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren, der Eintritt ist frei.

„Tango Castillo“ lautet der Titel des Programms, bei dem am Samstag, 1. Juli, das Tanzpaar Sergio und Veronica aus Buenos Aires und die Band Trio Al Corte in der Eugen-Hohly-Halle in Welzheim auftreten. Karten kosten an der Abendkasse 29 Euro, Schüler und Studenten zahlen acht Euro. Das Restaurant Laufenmühle serviert Tapas, Sangria und spanische Weine.

Kabarett im Alfdorfer Schlosspark

Im Schlosspark beim Rathaus Alfdorf ist am Mittwoch, 12. Juli, der Schauspieler Martin Wangler als Fidelius Waldvogel zu Gast. Von 19.30 Uhr an präsentiert er „Von Daheim – Nächste Ausfahrt: Heimat!“ und erzählt, singt und musiziert über Eigensinniges und Eigenwilliges der Spezies Mensch. Der Begriff „Heimat“ spielt genauso eine Rolle wie die „Freiheit des einfachen Lebens“. Die Käfighaltung von Stadtmenschen und ihre Sehnsucht nach Landlust steht neben Betrachtungen über das Biotop Kuhfladen. Karten kosten 18 Euro an der Abendkasse, bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Alten Halle Alfdorf statt.

Informationen gibt’s in den Rathäusern Rudersberg (0 71 83 / 300 50) und Alfdorf (0 71 72 / 30 90) und der Limes Buchhandlung Welzheim (0 71 82 / 92 93 68). Für manche Veranstaltungen sind Karten hier erhältlich: https://alfdorf.reservix.de/events und https:///www.dbkev.de.