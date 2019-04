Was halten Sie von Nico Willig?

1 Wir wollen Ihre Meinung zu Nico Willig wissen. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat mit Interimstrainer Nico Willig bereits den dritten Übungsleiter in dieser Saison. Wir wollen ihre Meinung zum neuen Mann wissen!

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich am vergangenen Wochenende von Markus Weinzierl getrennt. Der neue und damit dritte Trainer in dieser Saison heißt Nico Willig. Er übernimmt interimsweise – für vier, vielleicht sechs Spiele – bis zum Saisonende.

Lesen Sie hier: Nico Willig – lieber steil statt quer

Die ersten Einheiten mit der Mannschaft sind schon absolviert. An diesem Mittwoch wurde er offiziell vorgestellt. Am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker) wartet die erste Herausforderung auf ihn und das Team mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wollen vorab ihre Meinung wissen – was halten Sie vom neuen VfB-Trainer? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.