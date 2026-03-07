Ludwigsburg bietet das Forum am Schlosspark als Interimsoper an. OB Nopper betont, dass die Planungen für den Standort in der Landeshauptstadt weiterlaufen.
Die Sanierung der Stuttgarter Oper rückt näher, und damit auch die Frage nach einer geeigneten Interimsspielstätte. Während die Planungen für einen Neubau nahe der Wagenhallen in Stuttgart voranschreiten, hat nun die Stadt Ludwigsburg einen alten Vorschlag wieder eingebracht, wie auch unsere Redaktion berichtete: Das Forum am Schlosspark als Ausweichquartier für die Oper während der Sanierungsarbeiten.