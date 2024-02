Intergastra in Stuttgart: Jede Menge Eis und ein Biergarten mitten im Winter

24 In der Halle 10 sind die Schlangen vermutlich am längsten: Dort findet die Gelatissimo statt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart ist aktuell der kulinarische Nabel der Welt. Nicht nur die Koch-Olympiade findet gerade in der Messe statt, auch die Intergastra und die angeblich größte Eisschau des Globus’ läuft dort. Für die Besucher gibt es viel zu probieren.











Die längsten Schlangen in der Stuttgarter Messe bilden sich vermutlich in Halle 10: Denn dort gibt es gerade kostenlose Eisproben an zahlreichen Ständen. Gelatissimo heißt die weltweit angeblich größte Eismesse, die noch bis 7. Februar auf den Fildern stattfindet. Den Rahmen dazu bildet die Intergastra. Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie „bildet die ganze Welt der Gastlichkeit ab“, erklärte Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, zur Eröffnung. Sie gehöre zu den wichtigen drei Messen in Europa der Branche und „mit ihren Themenhallen mit allen Marktführern und Spezialanbietern als die Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie in den deutschsprachigen Ländern“.