Intergastra: In der Stadt wird aufgekocht

Alle zwei Jahre findet die Messe Intergastra statt. Es ist ein Stelldichein von Spitzenköchinnen und -köchen – und auch von Politik-Spitzenkandidaten, die kochen werden.
Sie kochen auf allen Kanälen. Dass Köchinnen und Köche die neuen Popstars sind, ist keine Neuigkeit. Im Rahmen der Intergastra-Messe, die eine Fachmesse und nur für Menschen aus der Gastronomie zugänglich ist, kommen sie alle nach Stuttgart. Vom 7. bis 11. Februar ist die Messe der Nabel der Kochwelt. Die Intergastra findet alle zwei Jahre und bereits zum 32. Mal statt.