Interessiere mich mehr für Kunst: Mehrere Millionen Euro wert - Lewis Hamilton löst Autosammlung auf

Lewis Hamilton hat erzählt, dass er seine Autosammlung aufgelöst habe. Gegenüber Reportern in Baku hat er verraten, dass er sich heutzutage "mehr für Kunst interessiere".
Lewis Hamilton (40) hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Der siebenmalige F1-Weltmeister hat am Donnerstag in Baku verraten, dass er seine Autosammlung verkauft habe. "Ich interessiere mich heutzutage mehr für Kunst", fügte Hamilton hinzu. Der F1-Fahrer hatte in seiner Sammlung eine Auswahl limitierter Ferraris, Mercedes und McLarens.