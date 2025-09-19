Interessiere mich mehr für Kunst: Mehrere Millionen Euro wert - Lewis Hamilton löst Autosammlung auf

Lewis Hamilton hat erzählt, dass er seine Autosammlung aufgelöst habe. Gegenüber Reportern in Baku hat er verraten, dass er sich heutzutage "mehr für Kunst interessiere".

Lewis Hamilton (40) hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Der siebenmalige F1-Weltmeister hat am Donnerstag in Baku verraten, dass er seine Autosammlung verkauft habe. "Ich interessiere mich heutzutage mehr für Kunst", fügte Hamilton hinzu. Der F1-Fahrer hatte in seiner Sammlung eine Auswahl limitierter Ferraris, Mercedes und McLarens.

Der F1-Fahrer hat vor Jahren begonnen, seinen Lebensstil zu verändern. Hamilton lebt vegan und spricht sich für den Umweltschutz aus. 2019 erzählte er, dass er begonnen habe, seine Autosammlung aufzulösen. Darüber hinaus hat er seinen Privatjet verkauft. Ein Jahr später sagte er, dass er nur noch seinen EQC (elektrischer Mercedes) fahre.

Autos im Wert von mehreren Millionen Euro

In seiner Sammlung befanden sich unter anderem zwei limitierte LaFerraris, ein von der Formel 1 inspirierter Mercedes-AMG Hypercar und einen seltenen McLaren F1. Mehrere Millionen Euro soll seine Sammlung wert gewesen sein. Auf die Frage, welches Auto er trotzdem gerne besitzen würde, antwortete Hamilton: "Ein Ferrari F40." Anfang des Jahres posierte er mit einem F40 für ein Foto.

Sieben Weltmeistertitel

Der Brite ist gemeinsam mit Michael Schumacher (56) Rekordmeister in der Formel 1. Insgesamt siebenmal gewann er die Weltmeisterschaft. Die letzten vier Jahre hat der Niederländer Max Verstappen (27) für sich entschieden.