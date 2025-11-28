Weihnachtsmärkte im Kreis Ludwigsburg: Wo weihnachtet es am Wochenende? Interaktive Karte zeigt alle Märkte der Region

Vom Markt in Ludwigsburg bis hin zur Mini-Variante in Winzerhausen: Mit unserer interaktiven Karte geben einen Überblick über große und kleine Adventsmärkte im Kreis Ludwigsburg.
Was wäre die Adventszeit ohne einen Bummel über den Weihnachtsmarkt, mit all den bunten Lichtern, selbstgemachten Weihnachtsdekorationen und den vielen Essensständen? Dabei sind die großen Märkte in Ludwigsburg und Bietigheim längst nicht die einzigen im Landkreis. Zahlreiche kleine Weihnachtsmärktle reihen sich an den Adventswochenenden aneinander.