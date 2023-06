1 Blick in eine Intensivstation mit Corona-Patienten Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg ist erneut angestiegen. Die Uniklinik Freiburg schildert die Belastung des Personals.









Stuttgart - Auch am Wochenende ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg wieder leicht angestiegen: am Sonntag um sieben auf insgesamt 379. Laut Daten vom Freitag liegt die Covid-Belegung aller Betten der Intensivstationen im Südwesten bei knapp 17 Prozent, das ist noch weit entfernt von negativen Rekordmarken wie in Thüringen, wo 27 Prozent aller Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.