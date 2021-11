1 Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche nahm erneut zu. Foto: dpa/Peter Kneffel

Derzeit gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Warnstufe, die für viele Ungeimpfte bereits zahlreiche Beschränkungen mit sich bringt. Was passiert, wenn noch mehr Intensivbetten belegt sind.















Stuttgart - Die Zahl der im Südwesten auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten steigt wieder. Das Landesgesundheitsamt vermeldete am Sonntag (Stand 16.00 Uhr) 323 aktuelle Fälle - und damit acht mehr als noch am Tag zuvor.

Derzeit gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Warnstufe, die für viele Ungeimpfte bereits zahlreiche Beschränkungen mit sich bringt. Sollte die Zahl der Corona-Intensivpatienten im Land nun aber an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen sogar auf über 390 steigen, wäre die sogenannte Alarmstufe als nächste Eskalationsschwelle erreicht - dann würden noch deutlich schärfere Maßnahmen ergriffen.

Hospitalisierungsinzidenz steigt an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche nahm erneut zu. Die Behörde verzeichnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 235,1 nach 224,8 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken gebracht wurden, stieg von 4,24 auf 4,32.

Im Vergleich zum Samstag registrierte das LGA 2161 neue Corona-Infektionsfälle und 5 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt in Baden-Württemberg nun 663 150. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg auf 11 102.